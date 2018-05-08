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الوطن

مسؤول بالأزهر الشريف يكشف الهدف من إنشاء وحدة "لم الشمل"

اليوم AM 04:02
كتب: محمود البدوي
مسؤول بالأزهر الشريف يكشف الهدف من إنشاء وحدة "لم الشمل"

أحمد الطيب

قال الشيخ محمد أحمد معتوق، مشرف قسم الأحوال الشخصية والمواريث بمركز الأزهر الشريف، إن فكرة إنشاء وحدة "لم الشمل" جاءت بناء على تعليمات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لتطبيق الواقع الميداني من داخل الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ورصد قسم الأحوال الشخصية الكثير من الأسباب التي استدعت إنشاء الوحدة.

وأضاف "معتوق"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامية سوزان شرارة، أن الإمام طالب بالنزول لأرض الواقع، والتعامل مع مشكلات الأسر في الطلاق والخلع والمواريث، ونحن نسعى لمعالجة المشاكل دعويًا وإفتائيًا.

وتابع: "مصطلح لم الشمل بمفهومه الأوسع عن طريق جمع الأسرة الواحدة، ومنع الخصام، وحين نزلنا إلى أرض المواقع فإن الخلافات ليست أسرية فقط ولكن مواريث وثأرية أيضًا"، مؤكدًا أن وحدة لم الشمل تحل كل مشاكل المجتمع المصري.

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