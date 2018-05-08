منظمة التجارة العالمية تحث الأعضاء على إيجاد حلول للتحديات النظامية

حث المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو، الدول الأعضاء خلال اجتماع عقد لتعزيز اسهاماتها في سبيل معالجة عدد من التحديات النظامية، من بينها التوترات التجارية المتصاعدة.

وقال أزيفيدو في اجتماع للجنة المفاوضات التجارية "تشيع بين الأعضاء المخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية وتعطيل التعيينات في هيئة الاستئناف."

وحذر أزيفيدو من أن أنه إذا استمرت التوترات بين الشركاء التجاريين الرئيسيين، ستبقى خطورة التصعيد محتملة للغاية، داعيا كافة الأعضاء إلى تفادي "اتخاذ الإجراءات التي يصعب التراجع عنها".

وأشاد أزيفيدو بالتعامل مع هذه المخاوف عبر الأجهزة العادية داخل منظمة التجارة العالمية وباستمرار حل خلافات الأعضاء عبر المنظمة.

وتابع "بُني هذا النظام لحل هذه المشكلات بطريقة تمنع المزيد من التصعيد، ولهذا من الصواب أن يستخدم الأعضاء هذا النظام."

وحث أيضا الأعضاء على الاستمرار في اتصالاتهم الثنائية وإكمال العمليات متعددة الأطراف، مؤكدا أن "الشيء الهام هو أن هذه المحادثات تحدث وأن الأعضاء يحاولون إيجاد الحلول."