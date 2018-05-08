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الوطن

الإبراشي يكشف حقيقة تنظيم مظاهرة لدعم محمد صلاح بالأقصر

منذ 15 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
الإبراشي يكشف حقيقة تنظيم مظاهرة لدعم محمد صلاح بالأقصر

جانب من المسيرة

كشف الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" حقيقة قيام أهالي محافظة الأقصر بتنظيم مظاهرة لدعم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري.

وقال بعض أهالي الأقصر من المشاركين في المسيرة إن ما حدث هو مسيرة للاحتفال بمولد الشيخ أبوالحجاج الأقصري وتسمى "دورة سيدي أبوالحجاج" ويشارك فيها الشباب بالعصي لاستعراض مهاراتهم.

واستنكر بعض الأهالي إدعاء بعض القنوات القطرية المغرضة أن هذه المسيرة كانت ضد الدولة ولدعم محمد صلاح، مؤكدًا أن صورة صلاح كانت تعبيرًا عن محبة البعض لهذا اللاعب الدولي.

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