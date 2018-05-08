أحمد سلامة يكشف تفاصيل جديدة عن وفاة "علوان أبوالبكري" بذئاب الجبل

كشف الفنان أحمد سلامة عن تفاصيل استكمال مسلسل "ذئاب الجبل" بعد وفاة الفنانين صلاح قابيل وعبدالله غيث.

وقال سلامة خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" إن السيناريست محمد صفاء عامر غير بعض الأحداث في المسلسل بعد وفاة صلاح قابيل وعبدالله غيث.

وأوضح سلامة أن دور "علوان أبوالبكري" أداه في البداية الفنان صلاح قابيل وقدم بالفعل مشهد "خنق ياسين" وتوفي أثناء تصويره واستكمل من بعده الفنان الراحل عبدالله غيث وتوفي أيضًا قبل استكمال دوره.

وأكد سلامة أن المخرج إسماعيل عبدالحافظ فكر في الاستعانة بالفنان نبيل الحلفاوي في دور "علوان" ولكن الحلفاوي رفض بسبب خوفه من وفاته مثل البطلين اللذين كانا يقدما الدور.