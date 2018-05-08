تسجيل الدخول

الوطن

"مقلد": انتخابات المحليات قبل نهاية 2018 بالقانون الجديد.. و25% للمرأة

منذ 23 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
"مقلد": انتخابات المحليات قبل نهاية 2018 بالقانون الجديد.. و25% للمرأة

المحليات

قال النائب ممدوح مقلد، عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية الجديد في المرحلة النهاية، على أن تجرى انتخابات المحليات قبل نهاية 2018.

وأضاف "مقلد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «صباح دريم»، أن القانون تم وضعه بتكلييف دستوري بأهمية وضع قانون للمحليات خلال الدورة البرلمانية الحالية، بالإضافة إلي التكليف بإتجاه الدولة إلي اللامركزية.

وأكد "مقلد"، أن هناك قانون أخر للمحليات الشعبية، والذي سيشكل علي أساس 25% شباب و25% للمرأة و50% عمال وفلاحين، ومن بين المنتخبين ذوي احتياجات خاصة، بذات تشكيلة مجلس الشعب الحالي.

وأوضح "مقلد"، أن انظمة القوائم في انتخابات المحليات سترتفتع فيها نسبة القائمة مابين 50% إلى 65%، حيث يري القانون النور قريبًا قبل نهاية العام.

أخبار متعلقة

وزير التنمية المحلية يتفقد مقلب كفر داود في المنوفية

وزير التنمية المحلية يتفقد مقلب كفر داود في المنوفية
"التنمية المحلية": رفع 99 ألف طن مخلفات من مقلب أبوخريطة بالمنوفية

"التنمية المحلية": رفع 99 ألف طن مخلفات من مقلب أبوخريطة بالمنوفية
محافظ دمياط يدعم مبادرة "التنمية المحلية" في تمويل المشروعات الصغيرة

محافظ دمياط يدعم مبادرة "التنمية المحلية" في تمويل المشروعات الصغيرة
"التنمية المحلية" تفحص معوقات مشروعات صندوق التنمية بالوادي الجديد

"التنمية المحلية" تفحص معوقات مشروعات صندوق التنمية بالوادي الجديد

التعليقات

الأهلى يستغيث بـ«الطيور المهاجرة»

أحدث الأخبار

بريد الوطن| المواطن أيضاً يريد حياة كريمة يا أستاذ عماد

بريد الوطن| المواطن أيضاً يريد حياة كريمة يا أستاذ عماد

بريد الوطن| امتحانك

بريد الوطن| امتحانك

بريد الوطن| احتفالات دير العذراء بسمالوط (1 - 4)

بريد الوطن| احتفالات دير العذراء بسمالوط (1 - 4)

«تايمز»: انتخابات تركيا ليست حرة و«أردوغان» يَعد بحروب جديدة

«تايمز»: انتخابات تركيا ليست حرة و«أردوغان» يَعد بحروب جديدة

تمساح يأكل ذراع لاعبة تنس قبل أيام من حفل زفافها

تمساح يأكل ذراع لاعبة تنس قبل أيام من حفل زفافها

اختيارات الوطن

بعد غرامة "مكرم".. هل تختفي "الألفاظ الخادشة" من دراما رمضان؟

بعد غرامة "مكرم".. هل تختفي "الألفاظ الخادشة" من دراما رمضان؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

الأكثر قراءة

عاجل