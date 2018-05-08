"مقلد": انتخابات المحليات قبل نهاية 2018 بالقانون الجديد.. و25% للمرأة

قال النائب ممدوح مقلد، عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية الجديد في المرحلة النهاية، على أن تجرى انتخابات المحليات قبل نهاية 2018.

وأضاف "مقلد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «صباح دريم»، أن القانون تم وضعه بتكلييف دستوري بأهمية وضع قانون للمحليات خلال الدورة البرلمانية الحالية، بالإضافة إلي التكليف بإتجاه الدولة إلي اللامركزية.

وأكد "مقلد"، أن هناك قانون أخر للمحليات الشعبية، والذي سيشكل علي أساس 25% شباب و25% للمرأة و50% عمال وفلاحين، ومن بين المنتخبين ذوي احتياجات خاصة، بذات تشكيلة مجلس الشعب الحالي.

وأوضح "مقلد"، أن انظمة القوائم في انتخابات المحليات سترتفتع فيها نسبة القائمة مابين 50% إلى 65%، حيث يري القانون النور قريبًا قبل نهاية العام.