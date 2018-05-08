مصرع سيدة وإصابة 3 من أسرة ليبية في انقلاب سيارة بالبحيرة

لقيت سيدة ليبية الجنسية، مصرعها، وأصيب 3 آخرون، جميعهم من عائلة واحدة، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق العلمين الدولي عند الكيلو 45 اتجاه الطريق الصحراوي بالقرب من مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقي مأمور مركز شرطة وادي النطرون، بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي على طريق العلمين الدولي عند الكيلو 45 اتجاه الطريق الصحراوي بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين للرائد محمد حنفي، رئيس مباحث مركز وادي النطرون، أنه أثناء سير سيارة ملاكي مطروح، قيادة (أ.م. أ. أ 43 عاما) سائق ومقيم بمطروح، على طريق العلمين الدولي، اختلت عجلة القيادة بيديه، حال تخطيه إحدى السيارات، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة (س. س. ش 55 عاما) ربة منزل، ليبية الجنسية، وإصابة قائد السيارة، بسحجات وكدمات، وكل من (ع. س. ش 46 عاما) مهندس ليبى الجنسية، شقيق المُتوفاة، و(أ. ال 71 عاما) ليبية الجنسية، والدة المُتوفاة والمصاب، وجميعهم من مستقلي السيارة ومقيمين بمدينة "جالو" الليبية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم وغادروه.

وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.