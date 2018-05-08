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الوطن

تسمم طالبة تناولت قرص حفظ الغلال بالخطأ في البحيرة

منذ 16 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
تسمم طالبة تناولت قرص حفظ الغلال بالخطأ في البحيرة

العقيد محمد زايد

أصيبت طالبة مقيمة بمركز إيتاي البارود في البحيرة، بتسمم فسفوري إثر تناولها قرص حبوب حفظ الغلال بطريق الخطأ.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من العقيد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول (ف. ع 16 عاما)، طالبة ومقيمة بإحدى قرى المركز، مصابة بتسمم فسفوري ولا يمكن استجوابها، وتم حجزها تحت الملاحظة.

وبسؤال والدها (ع. س. 58 عاما)، موظف ومقيم بذات الناحية، قرر تناول نجلته قرص مبيد حشري خاص بتخزين الغلال عن طريق الخطأ، ما أدى لإصابتها ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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