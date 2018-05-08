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الوطن

تدشين مبادرة "الدفاع الوطني ودعم الدولة" في أسيوط

منذ 20 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
تدشين مبادرة "الدفاع الوطني ودعم الدولة" في أسيوط

جانب من المؤتمر

عقد مجلس الدفاع الوطني والشركة القابضة للتنظيم والإدارة، مؤتمرًا لتدشين مبادرة "الدفاع الوطني ودعم الدولة" بمدينة أبوتيج في محافظة أسيوط، برعاية اللواء أركان حرب محمود ضياء الدين الحسيني، الأمين العام للمجلس، والقبطان مرتضى عز الهواري، رئيس الشركة القابضة للتنظيم والإدارة، واللواء عزمي أبوسالم، المنسق العام للمبادرة بأبوتيج، ولفيف من رجال الأعمال والقيادات التنفيذية ورجال الإعلام.

وقال اللواء الحسيني، إن الهدف من المباردة دعم الدولة في القطاعات الرسمية والغير رسمية كافة، لمواجهة المشكلات التي تواجه مختلف محافظات الجمهورية، من خلال التواجد مع المواطنين في الشارع ومعرفة مشاكلهم عن قرب ومعرفة أفكار الشباب الجديدة وتنفيذ الحلول.

وأضاف الأمين العام للمؤسسة، أننا بدأنا بتدشين المبادرة من الصعيد عامة وأسيوط خاصًة، كونه عانى فترات طويلة من الفقر، ولذلك تقوم توجهات الدولة حاليا لتنمية الصعيد بالمصانع ومراكز التدريب للشباب، لأن الشباب ثروة بشرية لابد من استغلالها الاستغلال الأمثل، ولابد من تعاون رجال الأعمال والمواطنين لتنفيذ المبادرة، منوها على أنه سوف يبدا تنفيذ بعض المشروعات الصغيرة عقب عيد الفطرالمبارك.

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