بالصور| بدء الجلسة الافتتاحية لاجتماع "السياحة العالمية" بشرم الشيخ

بدأت الجلسة الافتتاحية لاجتماع لجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية لهذا العام في دورته الرابعة والأربعين، قبل قليل، ومن المقر أن تستمر لمدة يومين بمدينة شرم الشيخ.

شارك في الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وزراب بوليكاشفيلي أمين عام منظمة السياحة العالمية، وبندر بن فهد آل فهيد رئيس منظمة السياحة العربية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعدد من وزراء وممثلي السياحة في عدد من الدول من بينهم السودان والعراق والإمارات وليبيا وسوريا واليمن

وستستضيف الوزارة على هامش الاجتماع المؤتمر الإقليمي للمنظمة حول تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط.

واستقبل المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس أمين عام منظمة السياحة العالمية لاستعراض جوانب التعاون مع المنظمة بحضور وزيرة السياحة، وأعرب "إسماعيل" عن تطلعه أن يخرج المؤتمر بالنتائج والتوصيات المرجوة لدعم جهود التنمية السياحية.

وأشاد أمين عام المنظمة بالجهود التي تقوم بها مصر لاستعادة الحركة السياحية.