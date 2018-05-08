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الوطن

"روحاني" قبل قرار "ترامب": سنواجه مشكلات لشهرين أو ثلاثة

منذ 12 دقيقة
كتب: وكالات
"روحاني" قبل قرار "ترامب": سنواجه مشكلات لشهرين أو ثلاثة

حسن روحاني

حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم، من أن بلاده ربما تواجه "بعض المشكلات"، وذلك قبل إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي، الذي أبرمته "طهران" مع قوى عالمية.

ودون التصريح باسم ترامب، جاءت تعليقات روحاني خلال مؤتمر نفطي في طهران، لتكون أول تعليق إيراني رسمي على تغريدة الرئيس الأمريكي، أمس، التي ذكر فيها أنه سيعلن قراره بهذا الشأن، في وقت لاحق اليوم.

وقال "روحاني": "من المحتمل أن نواجه بعض المشكلات لشهرين أو ثلاثة، لكننا سنتجاوز ذلك".

وأكد روحاني على رغبة ايران في الاستمرار في "العمل مع العالم، وعلى انخراط بناء مع العالم"، وهو ما يبدو أنه إشارة إلى أوروبا، التي عقدت عددا من الصفقات التجارية مع إيران منذ إبرام الاتفاق النووي التاريخي مع طهران عام 2015.

وجاءت تغريدة ترامب في وقت متأخر أمس، ما يعني أن معظم الصحف الرئيسية الإيرانية لم توردها على صفحاتها الأولى، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز".

وأورد التلفزيون الرسمي الإيراني النبأ في العاشرة صباحا، كما حملت وكالة الأنباء الرسمية إرنا تقريرا بهذا الشأن.

 

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