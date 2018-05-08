"السياحة العالمية": مصر تشهد نموا بالقطاع يقارب ذروته التي تحققت 2010

قال زراب بوليكاشفيلي، أمين عام منظمة السياحة العالمية، إن الحكومة المصرية ملتزمة بدعم القطاع السياحي ولديها خططا استراتيجية لرفع معدلات النمو السياحي.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع الـ44 لمنظمة السياحة العالمية المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أن الحركة السياحية بمصر تشهد نموا كبيرا يجعل الأرقام المحققة تقترب من ذات الأعداد التي تحققت عام 2010 عام الذروة للسياحة المصرية.

وأعرب بوليكاشفيلي، عن استعداده لدعم القطاع من خلال خبرات المنظمة، مضيفا أن مصر تسعى لزيادة أعداد السائحين من خلال خطط ديناميكية أكثر فاعلية.