عاهل الإردن يفتتح معرض "سوفكس 2018" للصناعات الدفاعية

افتتح العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني اليوم، معرض قوات العمليات الخاصة "سوفكس 2018" المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية ومعدات العمليات الخاصة.

وتابع الملك خلال الافتتاح تمرينا عسكريا شمل عمليات إنزال لمظليين، وعملية عزل وتطويق نفذته احدى وحدات مكافحة الارهاب باسناد من طائرات مروحية مقاتلة وطائرات اف 16.

وشمل العرض محاكاة عملية إخلاء رهائن محتجزين من قبل مجموعة إرهابية، واخلاء جريح بواسطة طائرة هيوي وعمليات إنزال بالحبل السريع.

وحلقت طائرات سلاح الجو الملكي فوق ساحة المعرض الذي يقع في منطقة ماركا شرق عمان، حاملة علم الاردن وعلم القوات المسلحة الأردنية وعلم معرض سوفكس للعام 2018.

وقال مدير عام معرض سوفكس عامر الطباع، في كلمة له خلال حفل الافتتاح ان "الدفاع والأمن أمران حيويان لجميع الأمم، ولهذا نبذل كل جهد ممكن لضمان أن قواتنا المسلحة مجهزة بأفضل الوسائل والتقنيات".

واضاف "أصبح من الواضح أن دور صناعة الدفاع يتغير بسرعة وباستمرار، ما يتطلب مزيدا من التطوير لمواجهة الحروب الحديثة والهجينة، ومن هنا جاء هذا المعرض ليوفر مركزا مميزا لتبادل المعرفة والتكامل والتعاون حتى نتماشى مع التحديات وتسارع الأحداث".

واشار الطباع الى ان معرض "سوفكس 2018" يستقبل في دورته ال 12 أكثر من 350 شركة من 35 دولة، فيما يحضر المعرض 99 وفدا رسميا من 53 دولة.

وتجول العاهل الاردني في المعرض الذي شمل أجنحة لشركات محلية وعربية وعالمية.

ويعقد مؤتمر ومعرض قوات العمليات الخاصة "سوفكس" مرة واحدة كل عامين في الاردن.

وكان مؤتمر قوات العمليات الخاصة عقد امس الاثنين في احد فنادق العاصمة الاردنية عمان بحضور مئات العسكريين من مختلف دول الشرق الأوسط والعالم، فيما يقام المعرض الذي افتتح اليوم على مدى ثلاثة ايام.

وتشارك في المعرض شركات من ابرز الدول المصنعة للاسلحة والمعدات الدفاعية في العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وايطاليا والصين.

ويشتمل المعرض على عرض أسلحة خفيفة وثقيلة تشمل المسدسات والبنادق الاوتوماتيكية الحديثة ومضادات الدبابات والدروع والخوذ واجهزة الاستطلاع وغيرها من المعدات.