تسجيل الدخول

الوطن

عاهل الإردن يفتتح معرض "سوفكس 2018" للصناعات الدفاعية

منذ 10 دقيقة
كتب: أ ف ب
عاهل الإردن يفتتح معرض "سوفكس 2018" للصناعات الدفاعية

افتتح العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني اليوم، معرض قوات العمليات الخاصة "سوفكس 2018" المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية ومعدات العمليات الخاصة.

وتابع الملك خلال الافتتاح تمرينا عسكريا شمل عمليات إنزال لمظليين، وعملية عزل وتطويق نفذته احدى وحدات مكافحة الارهاب باسناد من طائرات مروحية مقاتلة وطائرات اف 16.

وشمل العرض محاكاة عملية إخلاء رهائن محتجزين من قبل مجموعة إرهابية، واخلاء جريح بواسطة طائرة هيوي وعمليات إنزال بالحبل السريع.

وحلقت طائرات سلاح الجو الملكي فوق ساحة المعرض الذي يقع في منطقة ماركا شرق عمان، حاملة علم الاردن وعلم القوات المسلحة الأردنية وعلم معرض سوفكس للعام 2018.

وقال مدير عام معرض سوفكس عامر الطباع، في كلمة له خلال حفل الافتتاح ان "الدفاع والأمن أمران حيويان لجميع الأمم، ولهذا نبذل كل جهد ممكن لضمان أن قواتنا المسلحة مجهزة بأفضل الوسائل والتقنيات".

واضاف "أصبح من الواضح أن دور صناعة الدفاع يتغير بسرعة وباستمرار، ما يتطلب مزيدا من التطوير لمواجهة الحروب الحديثة والهجينة، ومن هنا جاء هذا المعرض ليوفر مركزا مميزا لتبادل المعرفة والتكامل والتعاون حتى نتماشى مع التحديات وتسارع الأحداث".

واشار الطباع الى ان معرض "سوفكس 2018" يستقبل في دورته ال 12 أكثر من 350 شركة من 35 دولة، فيما يحضر المعرض 99 وفدا رسميا من 53 دولة.

وتجول العاهل الاردني في المعرض الذي شمل أجنحة لشركات محلية وعربية وعالمية.

ويعقد مؤتمر ومعرض قوات العمليات الخاصة "سوفكس" مرة واحدة كل عامين في الاردن.

وكان مؤتمر قوات العمليات الخاصة عقد امس الاثنين في احد فنادق العاصمة الاردنية عمان بحضور مئات العسكريين من مختلف دول الشرق الأوسط والعالم، فيما يقام المعرض الذي افتتح اليوم على مدى ثلاثة ايام.

وتشارك في المعرض شركات من ابرز الدول المصنعة للاسلحة والمعدات الدفاعية في العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وايطاليا والصين.

ويشتمل المعرض على عرض أسلحة خفيفة وثقيلة تشمل المسدسات والبنادق الاوتوماتيكية الحديثة ومضادات الدبابات والدروع والخوذ واجهزة الاستطلاع وغيرها من المعدات.

عاهل الإردن يفتتح معرض "سوفكس 2018" للصناعات الدفاعية
عاهل الإردن يفتتح معرض "سوفكس 2018" للصناعات الدفاعية
عاهل الإردن يفتتح معرض "سوفكس 2018" للصناعات الدفاعية
عاهل الإردن يفتتح معرض "سوفكس 2018" للصناعات الدفاعية
عاهل الإردن يفتتح معرض "سوفكس 2018" للصناعات الدفاعية

أخبار متعلقة

"نمو" تحسم انتخابات المهندسين في الأردن بعد 25 عاما من سيطرة "الإخوان"

"نمو" تحسم انتخابات المهندسين في الأردن بعد 25 عاما من سيطرة "الإخوان"
وزير الخارجية الروسي: لدينا موقف موحد مع الأردن بشأن قضايا المنطقة

وزير الخارجية الروسي: لدينا موقف موحد مع الأردن بشأن قضايا المنطقة
ملك الأردن يهنئ أبومازن بإعادة انتخابه رئيسا لـ"التحرير الفلسطينية"

ملك الأردن يهنئ أبومازن بإعادة انتخابه رئيسا لـ"التحرير الفلسطينية"
الأردن واليابان يتفقان على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري

الأردن واليابان يتفقان على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري

التعليقات

المونديال.. النجوم يحاربون من أجل السفر إلى روسيا

أحدث الأخبار

بالفيديو| لحظة التهام حمم بركانية سيارة بأكملها

بالفيديو| لحظة التهام حمم بركانية سيارة بأكملها

"عشماوي" و"تورال": استثمارات مصرية وأذربيجانية لتنمية القناطر الخيرية

"عشماوي" و"تورال": استثمارات مصرية وأذربيجانية لتنمية القناطر الخيرية

بالفيديو| فأر يثير الذعر بين حشد يهودي في القدس

بالفيديو| فأر يثير الذعر بين حشد يهودي في القدس

بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية الخميس المقبل

بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية الخميس المقبل

بعد إثارتها للجدل.. من هي أول سيدة مرشحة لتولي "CIA" الأمريكية

بعد إثارتها للجدل.. من هي أول سيدة مرشحة لتولي "CIA" الأمريكية

اختيارات الوطن

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

بالصور| القصور التشـريعى.. يحرم «المطلقات» من الحضانة والحٌجة: «لم يستدل على الأب»

بالصور| القصور التشـريعى.. يحرم «المطلقات» من الحضانة والحٌجة: «لم يستدل على الأب»

بعد غرامة "مكرم".. هل تختفي "الألفاظ الخادشة" من دراما رمضان؟

بعد غرامة "مكرم".. هل تختفي "الألفاظ الخادشة" من دراما رمضان؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

الأكثر قراءة

عاجل