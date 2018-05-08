مدير أمن القليوبية يتابع تأمين مأموريات ترحيل المسجونين

فاجأ اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، اليوم، إحدى مأموريات ترحيل المسجونين، وشدد على اتباع قوات التأمين القواعد المتبعة أثناء ترحيل المتهمين، من حيث التفتيش الجيد للمتهمين، والتأكد من عدم حملهم أي أسلحة بيضاء أو زجاجات أو هاتف محمول.

وأكد خيرت، حسب بيان المديرية، التفتيش على القوات المصاحبة وعدم حملهم هواتف محمولة لسرية المأمورية، وعدم حمل السلاح للفرد الموجود صحبة المتهمين، ويقتصر حمل السلاح على قوات التأمين الخارجية

كما أكد ضرورة التأكد من صلاحية سيارة الترحيلات، وشدد على يقظة القوات وعدم التوقف بالطريق والتعامل الفوري في حال حدوث أي اعتداء على المأمورية وفقا للقانون.