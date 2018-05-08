محافظ السويس يصدر قرارا بإغلاق "منتجع الموت" بعد وفاة طفلة

أصدر اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، اليوم الثلاثاء، قرارا بإغلاق منتجع بكورنيش السويس القديم والذي أطلق عليه مواطني السويس "منتجع الموت"، بعد واقعة مصرع الطفلة سدن محمود صعقا بالكهرباء، خلال حفل غنائي لفنان شهير.

وطالب المحافظ رئاسة حي فيصل وقسم شرطة السويس بتنفيذ القرار فورا.

وجاء قرار المحافظ، عقب إرسال اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، بمذكرة للمحافظ، أكد من خلالها وجود مخالفات بالجملة داخل المنتجع، والتأكيد على مسؤولية المنتجع عن وفاة الطفلة سدن، نتيجة لإهمال مسؤولي المنتجع.