بحضور 400 قاض.. عمومية "النقض" توافق على اختيار 65 مستشارا للمحكمة

عقدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وقال المستشار محمد رضا نائب رئيس المحكمة المستشار الإعلامي لرئيس المحكمة: "حضر الجمعية العمومية أكثر من 400 مستشار بمحكمة النقض".

واستعرض الحضور جدول الأعمال الذي تمثل في ما أنجزته المحكمة طوال العام الماضي واقتراح زيادة الفصل في الطعون لتحقيق العدالة الناجزة والموافقة على ترقية عدد من مستشاري "النقض" إلى درجة نواب رئيس المحكمة واختيار 65 مستشارا جديدا بالمحكمة من بين مستشاري الاستئناف والنيابة العامة.

وتمت الموافقة على تفويض رئيس المحكمة في إدارة شئونها واستعراض كل ما يخص المحكمة والتداول فيه على أن تنعقد الجمعية العادية الأخرى للمحكمة في سبتمبر المقبل.