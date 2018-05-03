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الوطن

"النقض" تعقد جمعيتها العمومية لترقية عدد من المستشارين الثلاثاء المقبل

منذ 29 دقيقة
كتب: محمد سيف
"النقض" تعقد جمعيتها العمومية لترقية عدد من المستشارين الثلاثاء المقبل

صورة أرشفية

تعقد محكمة النقض جمعيتها العمومية العادية، الثلاثاء المقبل، لبحث ترقية عدد من مستشاري المحكمة إلى درجة نائب رئيس المحكمة، واختيار عدد من قضاة الاستئناف والنيابة العامة للعمل بمحكمة النقض، وبحث توزيع العمل في فترة الصيف، وتفويض رئيس المحكمة المستشار مجدي أبو العلا لإدارة شؤون المحكمة خلال الفترة المقبلة.

وقال المستشار محمد رضا نائب رئيس المحكمة، المستشار الإعلامي لرئيس المحكمة، إن الجمعية العمومية الثانية للمحكمة ستعقد في سبتمبر المقبل، لبحث توزيع العمل وإنشاء دوائر جديدة للعام القضائي الجديد.

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