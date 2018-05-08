سعفان يتفقد إجراءات السلامة المهنية لعمال محطة مياه العين السخنة

تفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، مشروع تحلية المياه بمحطة العين السخنة، والذي تستهدف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمه جميع مشروعات التحلية لإنتاج مليار متر مكعب على مستوى الجمهورية بنهاية 2019، كما تم استعرض مراحل المشروع وخطوط إمداد المياه وكيفية المعالجة والتخزين، فضلا عن توفير منتج مائي نهائي مطابق للمعايير والمواصفات العالمية.

وحرص وزير القوى العاملة على تفقد أحوال العمال في أثناء العمل في الموقع، والاطمئنان على أوضاعهم، وبحث ما إذا كان لديهم أية احتياجات أخرى، فضلا عن متابعة التزامهم بمهمات الوقاية ومعايير السلامة والصحة المهنية، حرصا على حياتهم وسلامتهم، مؤكدا أن العامل المصري من أفضل العمالة على مستوى العالم ويحتاج فقط لتوفير البيئة المناسبة له.

ووجه سعفان مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بالوزارة مصطفى عيادة، بالبدء في عمل الإجراءات التأمينية لهؤلاء العمال ومثلهم في المشروعات القومية الأخرى، من خلال اشتراك شهري بسيط يدفعه العامل للحصول على معاش شهري عند بلوغه سن التقاعد.