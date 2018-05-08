تخصيص 350 مسجدا لصلاة التراويح و12 للاعتكاف بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر تخصيص 350 مسجدا لصلاة التراويح، و12 للاعتكاف والملتقيات الفكرية خلال شهر رمضان الكريم.

وقال الشيخ رفعت ثابت، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، إن إدارات الأوقاف استعدت لشهر رمضان من خلال وضع خطة عمل على مستوى المساجد، مؤكدا توفير احتياجات جميع المساجد بالمحافظة التي ستشهد آداء صلاة التراويح على مدار الشهر الكريم، وتخصيص 350 مسجدًا لصلاة التراويح.

وأوضح ثابت، في تصريحات صحفية، اليوم، تخصيص 12 مسجدًا للاعتكاف بواقع 3 مساجد في الغردقة، و9 في باقي مدن المحافظة، بجانب وضع خطة عمل وتوزيع للأئمة والمحفظين بالمساجد التابعين للأوقاف على مستوى المساجد لأداء الصلوات، علاوة على خطة للدروس الدينية اليومية عقب صلاة العصر ومتابعة المساجد التي خصصت للاعتكاف، وإقامة الملتقى الفكري بالتنسيق مع إدارة الوعظ بالبحر الأحمر.