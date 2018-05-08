الرئيس الأوغندي: أقف مع السيسي في مواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية

قال الرئيس الأوغندي يوري موسفني، إنه يقف بجانب الرئيس عبدالفتاح السيسي ويدعمه، في مواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية.

وأضاف موسفني، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع السيسي، بقصر الاتحادية، أنه تحدث مع الرئيس المصري فيما يخص قضية الإرهاب بالمنطقة، مؤكدا على أنه يشكل خطرًا كبيرًأ على العالم أجمع.

وتابع: "الشخص الذي يتسم بالعنف يمكن أن يستخدم السكين للقضاء على البشر، ولكن الجراح يمكنه استخدام السكين للقضاء على سرطان، هذا هو الفارق، الإرهابيين يستخدمون أساليبًا مُفلسة لتحقيق أغراضهم".