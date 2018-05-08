مجلس الوزراء يُصدر اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل

أصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل، الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، والتي جاءت في 69 مادة، بخلاف مواد الإصدار.

وتضمنت اللائحة توضيحا لأحكام قانون التأمين الصحي الشامل، وذلك على أن يُعمل بها تزامنا مع بدء تطبيقه.

يأتي ذلك، في إطار استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل التي تعد مظلة متكاملة لتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين، ومحورا هاما من محاور خطة الدولة لتطويرها بجميع قطاعاتها.

وكان رئيس الوزراء عقد اجتماعا، اليوم، مع وزير الصحة، لبحث الخطوات التي تتم في إطار العمل على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.