14 إرشادا من "تموين الجيزة" للمواطنين قبل شراء ياميش رمضان

حددت مديرية التموين بمحافظة الجيزة عدة إشادات يجب على المواطنين اتباعها عند شراء سلع شهر رمضان ومنها التمر والزبيب وقمر الدين وجوز الهند، وهي كالتالي:

1- البلح الجاف "التمر":

- أن يكون ذات رائحة طبيعة.

- أن تكون الثمار خالية من الثمار التالفة والضامرة والإصابات الحشرية.

2- الزبيب

- أن يكون متجانس اللون لامعا ويفضل ذو اللون البني ولحمي الملمس عند الضغط عليه.

- أن يكون خالي من أعناق الثمر.

- أن يكون خاليًا من الإصابات الحشرية والأتربة.

3- لفائف المشمش "قمر الدين":

- أن يكون متجانس القوام واللون والطعم والرائحة المميزة لثمار المشمش التامة النضج.

- أن تكون اللفائف مرنة غير ملتصقة ويسهل فردها.

- أن يكون المنتج خالي من التزنخ.

- عدم وجود ألياف عند القطع.

4- جوز الهند المبشور

- أن يكون أبيض اللون ناصع وغير متكتل وخالي من أي شوائب وإضافات.

- أن يكون خاليًا من التزنخ والتخمر والطعم الصابوني.

5- التين

- أن يكون لونه طبيعيًا ويفضل ذو اللون البني والابتعاد عن التين ذو اللون الأبيض.

- أن يكون طعمه طبيعيًا وخاليًا من أي لزوجه عند القطع وخالي من أي إصابات حشريه وأيضا من الأعناق لأنها تؤدي إلى طعم غير مرغوب فيه.

- جميع أصناف الياميش الأخرى يتم التعرف عليها بالطعم والفاسد منها يكون زنخ أو توجد به بقايا حشرات وينبعث منها روائح كريهة.