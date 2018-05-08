14 إرشادا من "تموين الجيزة" للمواطنين قبل شراء ياميش رمضان

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حددت مديرية التموين بمحافظة الجيزة عدة إشادات يجب على المواطنين اتباعها عند شراء سلع شهر رمضان ومنها التمر والزبيب وقمر الدين وجوز الهند، وهي كالتالي:
1- البلح الجاف "التمر":
- أن يكون ذات رائحة طبيعة.
- أن تكون الثمار خالية من الثمار التالفة والضامرة والإصابات الحشرية.
2- الزبيب
- أن يكون متجانس اللون لامعا ويفضل ذو اللون البني ولحمي الملمس عند الضغط عليه.
- أن يكون خالي من أعناق الثمر.
- أن يكون خاليًا من الإصابات الحشرية والأتربة.
3- لفائف المشمش "قمر الدين":
- أن يكون متجانس القوام واللون والطعم والرائحة المميزة لثمار المشمش التامة النضج.
- أن تكون اللفائف مرنة غير ملتصقة ويسهل فردها.
- أن يكون المنتج خالي من التزنخ.
- عدم وجود ألياف عند القطع.
4- جوز الهند المبشور
- أن يكون أبيض اللون ناصع وغير متكتل وخالي من أي شوائب وإضافات.
- أن يكون خاليًا من التزنخ والتخمر والطعم الصابوني.
5- التين
- أن يكون لونه طبيعيًا ويفضل ذو اللون البني والابتعاد عن التين ذو اللون الأبيض.
- أن يكون طعمه طبيعيًا وخاليًا من أي لزوجه عند القطع وخالي من أي إصابات حشريه وأيضا من الأعناق لأنها تؤدي إلى طعم غير مرغوب فيه.
- جميع أصناف الياميش الأخرى يتم التعرف عليها بالطعم والفاسد منها يكون زنخ أو توجد به بقايا حشرات وينبعث منها روائح كريهة.