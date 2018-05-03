محافظ الجيزة: جوائز للطلاب المتفوقين في امتحانات "عايزين نتعلم"

بدأ طلاب الثانوية العامة المشاركين في مبادرة "عايزين نتعلم" التي تنفذها محافظة الجيزة مع مؤسسة الحاجة حفيظة النوواي للخدمات الاجتماعية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم فى اداء الامتحانات التجريبية لتدريب الطلاب وتهيئتهم على كيفية التعامل مع الامتحانات وقياس مدى الإستفادة التى حققها الطلاب من المبادرة.

وأكد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن الامتحانات التجريبية تقام بنظام "البوكليت" تحت إشراف لجنة من مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك كتدريب عملي على امتحانات نهاية العام للوقوف على مدى تحقيق المبادرة للأهداف المرجوة التي أقيمت من أجلها.

وأشار الدالي إلى أنه تواصل مع الطلاب عقب أداءهم امتحان مادة اللغة العربية للاستماع إلى آرائهم في الامتحان، حيث أكدوا على أن الامتحان يعد بمثابة قياس لمستوى الطالب وللوقوف أمام نقاط الضعف التي بحاجة إلى تقويتها بالإضافة إلى أن الامتحان يغطي جميع أجزاء المنهج التي درسها الطلاب.

وأوضح الدالي، أنه سيمنح 15 طالبا وطالبة من الأوائل الفائزين في الإمتحان التجريبي جوائز نقدية بواقع 5 طلاب من كل شعبة من الشعب الثلاث.