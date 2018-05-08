رئيس الوزراء يستعرض الموازنة الاستثمارية للصحة

استعرض المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموازنة الاستثمارية الخاصة بوزارة الصحة والسكان، وما يتم تنفيذه من مشروعات في كل المحافظات وخاصة محافظات إقليم القناة التي سيبدأ تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بها.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية التي توليها الحكومة لجهود التطوير في مجال الصحة بهدف توفير الخدمات الصحية للمواطنين بالجودة المناسبة والعمل على التحسين المستمر لها بما يضمن تلبية احتياجاتهم في مختلف المحافظات، مشددًا على ضرورة الانتهاء من عمليات التطوير والاستعدادات الجارية التي تشهدها مختلف المؤسسات الصحية وفقًا للخطط الزمنية المتفق عليها.