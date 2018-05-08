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الوطن

وزير الرياضة يكرم قدامى "المصري" الراحلين في نهائي "دوري الشباب"

منذ 43 دقيقة
كتب: الوطن
وزير الرياضة يكرم قدامى "المصري" الراحلين في نهائي "دوري الشباب"

وزير الشباب والرياضة

كرم المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة اليوم، عدد من قدامى لاعبي النادي المصري الراحلين، جاء ذلك أثناء زيارة وزير الشباب والرياضة لبورسعيد، ومشاركته في نهائي النسخة الخامسة، من دوري مراكز شباب الجمهورية، المقام بالمدينة الرياضية في محافظة بورسعيد.

حيث كرم دكتور خالد عبدالعزيز نجوم النادي المصري وهم مسعد نور، ومحمد شاهين، وبدوي، ومحمد سلامة الشهير بـ"إينو"، كما حضر التكريم المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور علي أبو سمرة، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وقيادات رياضية بالمحافظة.

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