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الوطن

رئيس "محلية النواب": لجنة مركزية عليا لتفعيل قانون المحال العامة

منذ 37 دقيقة
كتب: حسام ابو غزاله
رئيس "محلية النواب": لجنة مركزية عليا لتفعيل قانون المحال العامة

أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون المحال العامة مبني على مبدأ التيسير، حيث توجد لجنة عليا مركزية تضم كافة التخصصات بما فيها السياحة.

وأضاف السجيني خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة المركزية لها مراكز على مستوى المحليات بما يفعل مبدأ اللامركزية موضحا أن إجراءات التراخيص واضحة وكذلك باب العقوبات والتصالح.

وتابع: "هناك عقوبة للموظف المتقاعس ومشكلة المحليات ليست الفساد المالي فقط وإنما الفساد الإداري والترهل وعدم اللامبالاة".

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