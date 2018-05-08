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الوطن

رصاصة "طائشة" تقتل عنصر أمن في لبنان

منذ 25 دقيقة
كتب: وكالات
رصاصة "طائشة" تقتل عنصر أمن في لبنان

الانتخابات اللبنانية

قُتل عنصر أمن لبناني برصاصة طائشة، الثلاثاء، خلال مشادة كلامية نشبت بين شابين حول الانتخابات البرلمانية، تطورت إلى تشابك بالأيدي وإطلاق نار.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أنّ "إشكالا على خلفيات انتخابية التي جرت الأحد"، وقع في منطقة "الشويفات"، جنوب العاصمة بيروت، بين شابين من مناصري حزبيْن، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأضافت أن الإشكال تطور إلى تشابك بالأيدي، وتبادل إطلاق النار باستخدام أسلحة رشاشة، فتسببت رصاصة طائشة في مقتل عنصر في الدفاع المدني (جهاز تابع للداخلية)، يدعى علاء أبو فرج، علاوة على توتر بالمنطقة، ون توضيح سبب تواجد عنصر الدفاع المدني قرب المشادة.

ووفق الوكالة، فإنه "لتهدئة الوضع المتوتر تدخل مشايخ الطائفة الدرزية في المدينة ودعوا عبر مكبرات الصوت إلى التهدئة وعدم إطلاق النار، وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش في المنطقة".

ولئن لم تحدد الوكالة الحزبيْن الذين تحدثت عنهما، إلا أن مراسل الأناضول أفاد بأنهما "الحزب التقدمي الاشتراكي" (8 مقاعد بالبرلمان من أصل 128) ، والحزب "الديموقراطي اللبناني" (مقعد واحد بالبرلمان)، الدرزيان.

ووفق الوكالة اللبنانية، سارعت القوى الأمنية بالتدخل، كما تدخلت اللجان المشتركة في الحزبين لإنهاء الإشكال.

وأمس الاثنين، اندلعت أعمال شغب في بيروت، إثر استفزار أنصار "حزب الله" الشيعي، أنصار تيار "المستقبل" السني.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المقامة، الأحد، بلبنان، إحراز تحالف "حزب الله" و"حركة أمل" تقدمًا كبيرًا، على حساب تياري، "الوطني الحر"، الذي ينتمي إليه رئيس البلاد ميشال عون، و"المستقبل"، بقيادة رئيس الوزراء سعد الحريري.

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