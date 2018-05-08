تسجيل الدخول

الوطن

الرئيس الصيني يطلب من ترامب أن يأخذ في الاعتبار "القلق الأمني المشروع"

منذ 27 دقيقة
كتب: (أ ف ب) -
الرئيس الصيني يطلب من ترامب أن يأخذ في الاعتبار "القلق الأمني المشروع"

ترامب

دعا الرئيس الصيني الثلاثاء نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي إلى أن يأخذ في الاعتبار "القلق الأمني المشروع" لبيونج يانج، وذلك بعيد لقاء شي جينبينج الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

وأبلغ شي ترامب دعمه للقاء المرتقب بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الاميركي، بحسب تلفزيون "سي سي تي في" الصيني الرسمي.

وأفاد التلفزيون الصيني ان شي "يأمل في ان تتمكن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية من العمل معا وبناء ثقة متبادلة"، و"الاخذ في الاعتبار القلق الامني المشروع لكوريا الشمالية".

وتطالب كوريا الشمالية بانسحاب القوات الاميركية المنتشرة في شبه الجزيرة وتفكيك منظومة الدرع الصاروخية من كوريا الجنوبية.

والاسبوع الماضي قال ترامب انه لا ينوي في الوقت الراهن خفض عديد قواته المنتشرة في كوريا الجنوبية، الا انه اقر بان ذلك يبقى ممكنا على المدى البعيد.

واعلنت الولايات المتحدة ان الزعيمين اتفقا على اهمية ابقاء الضغوط الاقتصادية قائمة على كوريا الشمالية.

وأيدت الصين، الحليف الدبلوماسي الوحيد لكوريا الشمالية وأكبر الشركاء الاقتصاديين لها، سلسلة من العقوبات الدولية على بيونغ يانغ على خلفية تجاربها النووية والصاروخية.

واعلن البيت الابيض في بيان ان "الرئيسين ترامب وشي اتفقا على اهمية الاستمرار في تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية الى ان تتخلى نهائيا عن برنامجيها النووي والصاروخي".

والتقى الرئيس الصيني كيم الاثنين والثلاثاء في داليان في شمال شرق الصين في ثاني زيارة لزعيم كوريا الشمالية.

من المتوقع ان يلتقي كيم وترامب في قمة قد تعقد في سنغافورة في في حزيران/يونيو.

وأبلغ شي نظيره الاميركي بان "الصين مستعدة لمواصلة لعب دور ايجابي من اجل التوصل الى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية والى سلام دائم من اجل الامن في المنطقة".

وقال إن "الاقتصاد والتجارة لطالما كانا موضع اخذ ورد في العلاقات الصينية الاميركية".

واجرى مسؤولون اميركيون وصينيون محادثات في بكين الاسبوع الماضي من دون الاعلان عن تحقيق اي اختراق.

ووصف شي المحادثات بانها "صريحة وفعالة وبناءة".

أخبار متعلقة

مسؤول إيراني: روحاني سيرد على ترامب اليوم بشأن الاتفاق النووي

مسؤول إيراني: روحاني سيرد على ترامب اليوم بشأن الاتفاق النووي
نيويورك تايمز: ترامب أبلغ ماكرون بقراره الانسحاب من الاتفاق النووي

نيويورك تايمز: ترامب أبلغ ماكرون بقراره الانسحاب من الاتفاق النووي
مسؤول إيراني: لن نقف مكتوفي الأيدي حال انسحاب ترامب من الاتفاق النووي

مسؤول إيراني: لن نقف مكتوفي الأيدي حال انسحاب ترامب من الاتفاق النووي
عاجل| "ترامب" يلقي كلمته حول الاتفاق النووي بعد قليل

عاجل| "ترامب" يلقي كلمته حول الاتفاق النووي بعد قليل

التعليقات

المونديال.. النجوم يحاربون من أجل السفر إلى روسيا

أحدث الأخبار

مصلحة الري: نسعى لاستخدام الطاقة المتجددة في تنمية الموارد المائية

مصلحة الري: نسعى لاستخدام الطاقة المتجددة في تنمية الموارد المائية

موسى: نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس "يوم أسود"

موسى: نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس "يوم أسود"

إعلان إنشاء أكبر مركز لعلاج أمراض الصدر بجامعة الإسكندرية

إعلان إنشاء أكبر مركز لعلاج أمراض الصدر بجامعة الإسكندرية

تكريم 105 من حفظة القرآن الكريم و4 رحلات عمرة للمتميزين في كفر الشيخ

تكريم 105 من حفظة القرآن الكريم و4 رحلات عمرة للمتميزين في كفر الشيخ

المتحدث باسم "التموين" يوضح طرق استخراج البطاقات الجديدة

المتحدث باسم "التموين" يوضح طرق استخراج البطاقات الجديدة

اختيارات الوطن

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

بالصور| القصور التشـريعى.. يحرم «المطلقات» من الحضانة والحٌجة: «لم يستدل على الأب»

بالصور| القصور التشـريعى.. يحرم «المطلقات» من الحضانة والحٌجة: «لم يستدل على الأب»

بعد غرامة "مكرم".. هل تختفي "الألفاظ الخادشة" من دراما رمضان؟

بعد غرامة "مكرم".. هل تختفي "الألفاظ الخادشة" من دراما رمضان؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

الأكثر قراءة

عاجل