حبس عصابة بتهمة سرقة بطاريات السيارات في القطامية

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة البطاريات من داخل كبائن الاتصال الخاصة بسنترال القطامية والاتجار فيها.

كان اللواء محمد ذكاء وكيل إدارة شرطة النقل تلقي بلاغًا من الشركة المصرية للاتصالات عن فقد عدد من البطارية الخاصة بكبائن "MSAN" التابعة لسنترال القطامية.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مهمات الشركة المصرية للاتصالات من داخل الكبائن المملوكة للشركة، وهم كل من "ا. ش.م" سبق اتهامه فى قضية "سلاح "، و"ا.ع. ر" سبق اتهامه فى 4 قضايا.

وألقت الإدارة القبض عليهما، وبحوزتهما ماستر خاص بالكبائن "MSAN"، ومجموعة من المعدات اليدوية "مطرقة حديد، ومجموعة مفكات، و2 علبة عجينة سوداء اللون من مشتملات كبائن MSAN".

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما واقعة سرقة 4 كبائن (MSAN) من منطقة القطامية من بينهم 2 غير مبلغ بسرقتهما، وحصولهما على 16 بطارية منهم، وأضاف المتهم الأول أنه تحصل على مفتاح الكبائن من المتهم "م.م.ع" المحبوس فى قضية "سرقة بطاريات".

وأضاف المتهمان أنهما باعا المسروقات للمتهم "م.م.ع"، تاجر خردة ومسجل شقى خطر "سرقة أسلاك" وسبق اتهامه فى 8 قضايا منهم قضية "سلاح" وصادر بحقه حكم بالسجن لمدة 3 سنوات فى قضية "سلاح"، وألقي القبض عليه وبحوزته 12 بطارية.