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الوطن

مدير الجبلاية: لم نخطئ في أزمة محمد صلاح.. ووكيل اللاعب سبب المشكلة

منذ 22 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
مدير الجبلاية: لم نخطئ في أزمة محمد صلاح.. ووكيل اللاعب سبب المشكلة

ثروت سويلم

قال اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيدي لاتحاد الكرة، إن أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة ليس المخطئ فيها الاتحاد، موضحا أن الأزمة خلقها وكيل اللاعب رامي عباس.

وأضاف "سويلم"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مع الإعلامي تامر أمين أن رامي عباس ليس مصريا ولا يعرف قيمة مصر، واللاعب بالنسبة له مصدر دخل مادي فقط، بينما صلاح بالنسبة للاتحاد والمصريين هو أيقونة النجاح، والجميع يتقدي به.

وتابع المدير التنفيدي لاتحاد الكرة المصري، أن وضع صورة محمد صلاح على الطائرة تكريمًا له، ولم يكن هناك أي غرض آخر من الصورة.

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