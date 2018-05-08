سيارة مجهولة تقتل اثنين من الفريق البحثي لمشروع بنجر السكر بطور سيناء

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث، دهستهم سيارة مجهولة بالقرب من منطقة حمام موسى بالعاصمة طور سيناء، مساء اليوم.

تلقى اللواء طارق مجاهد، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من مرفق الإسعاف يفيد بوقوع حادث سيارة مروع بمنطقة حمام موسي، أسفر عن مقتل اثنين وإصابة آخر.

وتبين أن الجثتين هما الدكتور خليل عبد الحليم علام، أستاذ الري بمعهد بحوث الهندسة الزراعية، والدكتور محمد مصطفي عبدالرحمن من معهد بحوث المحاصيل السكرية، والمصاب هو الدكتور محمد المنحلي، مدرس بمعهد بحوث المحاصيل السكرية.

جرى وضع الجثتين بثلاجة مستشفى طور سيناء العام، ومازال المصاب يتلقى علاجه بالمستشفى، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

وعلى الفور كلف العميد مدحت السقا، مدير البحث الجنائي، العميد محمد عوض، مدير مباحث المديرية، بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى ضم الرائد تامر جاد، رئيس مباحث الطور، والرائد محمد زكريا، معاون المباحث، لكشف ملابسات الحادث، وضبط السيارة المتسببة في الحادث، وجرى إخطار الأكمنة والمرور لعمل دوريات بحث لتحديد السيارة وهوية مرتكب الواقعة.

جدير بالذكر أن المتوفيين والمصاب ضمن الفريق البحثي لمشروع تربية وإنتاج تقاوي بنجر السكر بمدينة سانت كاترين، وقد التقى بهم اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، مساء أمس بمكتبه بشرم الشيخ، في حضور الدكتورة نبوية صالح غره، الباحث الرئيس لمشروع تربية وإنتاج تقاوي بنجر السكر لاستعراض أهم إنجازات المشروع خلال عام 2017.

ونعى اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، ضحايا الحادث الأليم، وقال إن المحافظة وفرت كل الإمكانيات لنقل الجثتين و المصاب لذويهم.