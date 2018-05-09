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الوطن

أسرة صحفي "الدستور" تستغيث بالرئيس للإفراج عنه

اليوم AM 12:11
كتب: الوطن
أسرة صحفي "الدستور" تستغيث بالرئيس للإفراج عنه

الزميل حسين محمود عبد الحليم

طالبت أسرة الزميل، حسين محمود عبد الحليم، الصحفي بجريدة الدستور سابقا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره أبًا لكل المصريين، بالإفراج عنه، بمناسبة عيد تحرير سيناء، خاصة وأن مدة عقوبته تنتهى بعد شهرين.

"حسين"، الذي مرَّ أكثر من ثلثي مدة العقوبة التي يقضيها بسجن المرج، في القضتين رقمي 529 لسنة 2016 كلي شمال القاهرة "جنحة" كانت منظورة أمام محكمة جنايات الأزبكية، والمطعون عليها بالنقض برقم 817 لسنة 87 قضائية بتهمة نشر أخبار كاذبة، و5297 لسنة 2016 جنايات المعادي بتهمة "حيازة سلاح ناري"، ما زال محبوسا على ذمتهما، رغم انطباق كافة شروط الإفراج الشرطي عليه، وعدم وجود أي مانع قانوني.

ويقول أحد أشقاءه، إن أسرته أرسلت استغاثة، الأسبوع الماضي، لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، يطالبونهما بالعفو عن "حسين" الذي قضى ما يقرب من 3 سنوات داخل سجن المرج.

وأشار إلى أن شقيقه لم يُفرج عنه حتى الآن، رغم عرض ملفه أكثر من مرة على لجنة العفو، عقب تعديل قانون تنظيم السجون، الذي من خلاله سمح بالعفو عن المساجين بعد انقضاء "نصف مدة العقوبة"، بدلا من ثلثيها، لافتا إلى أن اللجنة ترفض دون إبداء أسباب واضحة.

وأوضح أن الأسرة تقدمت أيضا بمذكرة إلى النيابة العامة، حملت الرقم 4301 لسنة 2018، وشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، لبحث حالة "حسين" والإفراج عنه شرطيا، مشيرا إلى أن شقيقه حسين، يعانى أمراضا مزمنة، بعد تعرضه لجلطة في قدمه، وعدم قدرته على السير، وأيضصا في "الكبد والكُلى" التي أصيب بها داخل السجن.

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