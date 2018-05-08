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الوطن

سميح ساويرس عن أساتذة الجامعات الحكومية: "هيدخلوا الجنة حدف"

أمس PM 11:52
كتب: محمود البدوي
سميح ساويرس عن أساتذة الجامعات الحكومية: "هيدخلوا الجنة حدف"

سميح ساويرس

قال المهندس سميح ساويرس، رجل الأعمال، وعضو مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن أساتذة الجامعات الحكومية لم يحصلوا على ما يستحقونه، مؤكدًا أن كل من يعمل في جامعة مصرية حكومية "هيدخل الجنة حدف لأنه يعطي أكثر مما يأخذ"، على حد وصفه.

وأضاف "ساويرس"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"، مع الإعلامي معتز الدمرداش، أن المجلس الاستشاري لمدينة زويل يضم عددًا كبيرًا من الحاصلين على جائزة نوبل، موضحًا أنهم لديهم قدرة على استقطاب أفضل أساتذة في العالم للتدريس بالجامعة.

وتابع :" نسعى لتخرج 2000 طالب بحد أقصى، ولا خوف على خريج جامعة زويل لأنه مؤهل بقوة للالتحاق بسوق العمل".

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