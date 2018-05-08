ساويرس: "كريستيانو رونالدو واخد مقلب في نفسه.. وصلاح أحسن منه"

قال المهندس سميح ساويرس، رجل الأعمال، وعضو مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن مدينة زويل ينقصها العمل في مجال الرياضة، وبناء مدينة رياضية لتخريج كوادر رياضية مثل محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، وليفربول الإنجليزي.

وشدد ساويرس، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"، مع الإعلامي معتز الدمرداش، على ضرورة تأهيل الشباب في بيئة مناسبة لتخريج كوادر، مثل ما يفعل دول الغرب، موضحًا أنه يسعى لمشاركة نجوم منتخب مصر في دعم مدينة زويل، ووافقوا جميعًا على الفكرة.

وأشار إلى أن التواضع والهدوء والالتزام أبرز سمات محمد صلاح منذ بدايته وحتى اليوم، مضيفًا: "كريستيانو رونالدوا واخد مقلب في نفسه، وصلاح بقى أحسن منه ومتواضع".