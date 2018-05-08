تسجيل الدخول

الوطن

ساويرس: "كريستيانو رونالدو واخد مقلب في نفسه.. وصلاح أحسن منه"

منذ 25 دقيقة
كتب: محمود البدوي
ساويرس: "كريستيانو رونالدو واخد مقلب في نفسه.. وصلاح أحسن منه"

محمد صلاح

قال المهندس سميح ساويرس، رجل الأعمال، وعضو مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن مدينة زويل ينقصها العمل في مجال الرياضة، وبناء مدينة رياضية لتخريج كوادر رياضية مثل محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، وليفربول الإنجليزي.

وشدد ساويرس، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"، مع الإعلامي معتز الدمرداش، على ضرورة تأهيل الشباب في بيئة مناسبة لتخريج كوادر، مثل ما يفعل دول الغرب، موضحًا أنه يسعى لمشاركة نجوم منتخب مصر في دعم مدينة زويل، ووافقوا جميعًا على الفكرة.

وأشار إلى أن التواضع والهدوء والالتزام أبرز سمات محمد صلاح منذ بدايته وحتى اليوم، مضيفًا: "كريستيانو رونالدوا واخد مقلب في نفسه، وصلاح بقى أحسن منه ومتواضع".

أخبار متعلقة

سميح ساويرس: أنا شريك في نادي "لوتسيرن" السويسري

سميح ساويرس: أنا شريك في نادي "لوتسيرن" السويسري
سميح ساويرس عن أزمة عبد الله السعيد: "عك"

سميح ساويرس عن أزمة عبد الله السعيد: "عك"
سميح ساويرس: "مابحبش الأهلي.. ورونالدو مغرور"

سميح ساويرس: "مابحبش الأهلي.. ورونالدو مغرور"
بالفيديو| سميح ساويرس: "مافيش حاجة تخلي الواحد فخور إنه زملكاوي"

بالفيديو| سميح ساويرس: "مافيش حاجة تخلي الواحد فخور إنه زملكاوي"
الليلة.. سميح ساويرس ضيف معتز الدمرداش في "آخر النهار"

الليلة.. سميح ساويرس ضيف معتز الدمرداش في "آخر النهار"

التعليقات

المونديال.. النجوم يحاربون من أجل السفر إلى روسيا

أحدث الأخبار

كيف ترد إيران على قرار "ترامب" بالانسحاب النهائي من الاتفاق النووي؟

كيف ترد إيران على قرار "ترامب" بالانسحاب النهائي من الاتفاق النووي؟

ساويرس: منظومة التعليم في مصر تحتاج لمبادرات كثيرة للنهوض بها

ساويرس: منظومة التعليم في مصر تحتاج لمبادرات كثيرة للنهوض بها

لجنة من وزارة التنمية المحلية تزور مركز الداخلة بالوادي الجديد

لجنة من وزارة التنمية المحلية تزور مركز الداخلة بالوادي الجديد

بعد استبعاده.. رئيس مصلحة الجمارك: كنت أعمل 20 ساعة يوميا للصالح العام

بعد استبعاده.. رئيس مصلحة الجمارك: كنت أعمل 20 ساعة يوميا للصالح العام

لبلبة: "أصريت على المشهد اللي بشيل فيه درة في مسلسل الشارع اللي ورانا"

لبلبة: "أصريت على المشهد اللي بشيل فيه درة في مسلسل الشارع اللي ورانا"

اختيارات الوطن

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

بالصور| القصور التشـريعى.. يحرم «المطلقات» من الحضانة والحٌجة: «لم يستدل على الأب»

بالصور| القصور التشـريعى.. يحرم «المطلقات» من الحضانة والحٌجة: «لم يستدل على الأب»

بعد غرامة "مكرم".. هل تختفي "الألفاظ الخادشة" من دراما رمضان؟

بعد غرامة "مكرم".. هل تختفي "الألفاظ الخادشة" من دراما رمضان؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

الأكثر قراءة

عاجل