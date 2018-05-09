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الوطن

مدينة زويل: القوات المسلحة تشارك معنا في منظومة الأبحاث العلمية

اليوم AM 12:04
كتب: محمود البدوي
مدينة زويل: القوات المسلحة تشارك معنا في منظومة الأبحاث العلمية

سميح ساويرس

وجه المهندس سميح ساويرس، رجل الأعمال، وعضو مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، الشكر والتقدير للقوات المسلحة بعد إنهاء منشآت المدينة في وقت قياسي، مضيفا أن المدينة بحاجة إلى دعم الشعب المصري، حيث إن مدينة زويل عملية استثمارية لها فوائد كبيرة جدًا.

وأضاف "ساويرس"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"، مع الإعلامي معتز الدمرداش، أن القوات المسلحة ووزارة البحث العلمي تشارك معنا في منظومة الأبحاث العلمية، وأن 90% من البحث العلمي في العالم كله مسؤولية مؤسسات وجامعات مستقلة.

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