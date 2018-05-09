عمرو أديب يوجه رسالة لـ"رئيس البرلمان" على الهواء بشأن النواب

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والتي هدد فيها النواب المتغيبون عن حضور الجلسات بنشر أسمائهم في وسائل الإعلام، مناشدًا إياه تنفيذ ذلك من أجل إعلام المواطنين بحضور مرشح دائرتهم من عدمه داخل الجلسات.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، على قناة "أون إي": "ياريت يحصل الكلام ده، لأنك قلت الكلام ده كتير، لو سمحت أنشر قائمة الغياب، نزلنا القائمة السوداء للأعضاء الذين لا يحضرون".

وتابع: "لو مرشح مبيروحش مش هرشحه المرة الجاية، يمكن لما أسماءهم تنزل يروحوا".