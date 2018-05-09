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الوطن

وزير التعليم: "طالب المدارس الحكومية هيتكلم بأكتر من لغتين"

اليوم AM 03:41
كتب: شريف سليمان
وزير التعليم: "طالب المدارس الحكومية هيتكلم بأكتر من لغتين"

طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن النظام الجديد سيبدأ تدريسه بداية من شهر سبتمبر المقبل، لأي طفل مقبل على بداية مرحلة "kg"، أو الصف الأول الابتدائي. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن فلسفة الوزارة تتمحور حول تسلسل تدريس اللغات للطلاب، حيث سيتعلم الطلاب العلوم باللغات الأجنبية من المرحلة الإعدادية، لا من المرحلة الابتدائية كما كان يحدث في بعض التجارب، حتى يتم غرس اللغة العربية في الطلاب حفاظًا على هويتهم. 

وتابع: "الوزارة هتطلع منتج، بحيث إن طالب الحكومة يتكلم بلغتين أجنبيتين مع اللغتين الإنجليزية والفرنسية". 

وأردف: "الكلام على إننا ندي كتاب العلوم بالإنجليزي في سنة رابعة ابتدائي وللا أولى إعدادي، الموضوع بسيط ومش محتاج دوشة".

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