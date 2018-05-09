وزير التعليم: "لازم الكل يشمر ويساعدنا.. وعاوزين نبني 30 ألف فصل"

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة عازمة على توفير فرص تعليم أفضل للطلاب من خلال النظام الجديد للتعليم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن الوزارة ستعمل على تطوير البناء الجسدي والنفسي للطفل.

وتابع: "نقر أن هناك مشاكل تتعلق بعدد المعلمين والبنية التحتية والبنية التكنولوجية، لكن سنعمل على حل المشكلات التي تواجهنا بالتدريج، ونريد أن نبني 30 ألف فصل دراسي لحل أزمة الكثافات المرتفعة".

وأردف: "لازم كلنا نشمر، ونعرف إننا هنحل المشكلات مع بعض وكله يساعدنا".