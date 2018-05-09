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الوطن

مجاهد عن حالة الطفل بيير زكي: "وزير الصحة قرر إغلاق مستشفى زيزينيا"

منذ 58 دقيقة
كتب: شريف سليمان
مجاهد عن حالة الطفل بيير زكي: "وزير الصحة قرر إغلاق مستشفى زيزينيا"

الدكتور خالد مجاهد

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين يتابع حالة الطفل "بيير زكريا" صاحب الـ 4 سنوات الذي تدهورت حالته الصحية بسبب تعرضه لإهمال طبي، خلال إجرائه عملية استئصال لحمية في مستشفى زيزينيا الخاص بالإسكندرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن الوزير أمر بتشكيل لجنتين للتحقيق في الحادث، فانتهت إلى وجود مخالفات كثيرة في المستشفى، ما جعل وزير الصحة يأمر بإغلاق المستشفى حتى تلافي المخالفات.

وأردف: "عرضنا على أسرة الطفل استمرار تلقيه العلاج في الإسكندرية، أو المجئ به إلى القاهرة لتلقي العلاج في معهد ناصر، ونحن في انتظار ردهم".

 

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