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الوطن

"الوفد": تصريحات محافظ الأقصر عن "الكوبري الثالث للكباش" متناقضة

منذ 57 دقيقة
كتب: شريف سليمان
"الوفد": تصريحات محافظ الأقصر عن "الكوبري الثالث للكباش" متناقضة

طريق الكباش بمحافظة الأقصر

علق أحمد جاويش، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أزمة إلغاء إقامة الكوبري الثالث أعلى طريق الكباش بالأقصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، إنه عندما علم بنية محافظ الأقصر محمد بدر، بإلغاء الأقصر، تم إعداد مذكرة من الهيئة العليا للأحزاب السياسية وغرفة السياحة وبعض القوى المدنية، وتقديمها للمذكرة للمحافظ لمقابلته بخصوص أزمة الكوبري الثالث. 

وأضاف: "فوجئنا أن المحافظ أبلغنا أنه لن يناقش أزمة الكوبري الثالث، وكان رد القوى السياسية رفض الأحزاب السياسية الاجتماع معه، لكنه وجه إلينا الدعوة للاجتماع معه". 

وتابع: "عندما اجتمعت معه، سألته عن إلغاء كوبري الكباش، وقال إنه غير مدرج في خدمة تطوير المحافظة 2020-2030، في حين أنه صرح من قبل أن إلغاء الكوبري كان بقرار سيادي، ثم قال إنه بقرار من وزارة الآثار". 

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