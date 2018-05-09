فتاة تروي تفاصيل التحرش بها في "وسط البلد".. والسبب "سيجارة استروكس"

روت فتاة تُدعى نورهان عبدالعظيم، تفاصيل تعرضها للتحرش في منطقة وسط البلد.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، إنها أثناء مرورها بجوار مقهى بالمنطقة، مضيفةً أن شخصين اقتربا منها، فلمس أحدهما جسدها، وعندما رفضت ما بدر منه، ضربها الاثنان وسحلاها في الشارع.

وتابعت: "أكتر حاجة عرفت أعملها، إني ضربته بالقلم، وضربوني أكتر والناس حاولت تهربه، وواحد منهم جرى والتاني قالي شوفي هتعملي إيه".

وأردفت: "كنت ماسكاه وأصريت مسبهوش، وهو عورني في إيدي عشان أسيبه وقررت ومسيبهوش".

وأكدت: "اللي اتمسك أنكر معرفتي في النيابة، لكن التاني اللي هرب، قال لأصحابه إنه تحرش بيّ بسبب سيجارة استروكس".