بعد "سيب إيدي".. وائل الصديقي يعود بـ"تعب قلبي يا غزال"

أعلن وائل الصديقي، مخرج أغنية "سيب إيدي"، التي أثارت جدلًا واسعًا، عودته إلى الساحة الفنية بأغنية "تعبت قلبي يا غزال"، قائلًا إنها للكبار فقط.

وقال الصديقي عبر صفحته على "فيس بوك": "تحذير لجميع المشاهدين في الدول العربية وخصوصا مصر، الفيديو كليب الجديد تعبت قلبي يا غزال للكبار فقط".

وأضاف: "ننصح مرضى القلب والحوامل وبوليس الآداب بعدم المشاهده، أديني حذرت".

وتابع: "اتفرج على مسؤوليتك الشخصية وفريق العمل غير مسؤول أي مسؤولية قانونية أمام أي جهة، وصنع هذا المحتوى بالكامل على الأراضي الأمريكية، وأن جميع حقوق النشر والملكية محفوظة لدى الحكومة الأمريكية لصالح الشركة الأمريكية المنتجة".