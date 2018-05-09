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الوطن

خالد فودة يكرم ضيوف اجتماع لجنة الشرق الأوسط بـ"السياحة العالمية"

اليوم AM 09:36
كتب: حماده الشوادفي
خالد فودة يكرم ضيوف اجتماع لجنة الشرق الأوسط بـ"السياحة العالمية"

التكريم

كرّم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الضيوف المشاركين في الاجتماع الـ44 للجنة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية.

وأهدى المحافظ درع المحافظة ومفتاح المدينة وميداليات عليها شعار المحافظة، وهم رئيس منظمة السياحة العالمية رئيس منظمة السياحة العربية، وزيرة السياحة، وزير السياحة اليمني، وزير السياحة السوري، وزير السياحة العراقي، وزير السياحة البحريني، وزيرة السياحة الفلسطينية، نائب رئيس السياحة والآثار السعودي، مدير عام وزارة السياحة اللبنانية، وممثل وزارة السياحة العمانية، وممثل الجامعة العربية.

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