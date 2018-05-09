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الوطن

ميناء نويبع يستعد لاستقبال 724 راكبا بينهم 132 معتمرا

اليوم AM 09:42
كتب: حماده الشوادفي
ميناء نويبع يستعد لاستقبال 724 راكبا بينهم 132 معتمرا

صورة ارشيفية

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء نويبع يستعد، اليوم، لاستقبال السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهما 724 راكبا، منهم 132 معتمرا و3 أتوبيسات عمرة، و14 برادا، و3 تريلات، وسيارة وأتوبيسين.

وشهد الميناء، أمس، استقبال 3 سفن، وعلى متنهم 634 راكبا منهم 141 معتمرا و3 أتوبيسات عمرة، و26 برادا و7 تريلات و4 سيارات، وغادرت 3 سفن، وعلى متنها 187 راكبا و43 برادا، و17 تريلا، وسيارة.

وأضاف ملاك، أن الميناء شهد على مدار يومين وصول وسفر 1545 راكبا، منهم 273 معتمرا، وتداول 110 شاحنات.

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