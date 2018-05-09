اليوم.. "جنايات الأقصر" تستأنف محاكمة 63 متهما في "الهلايل والدابودية"

تستأنف الدائرة الـ12 بمحكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار كمال فخري وعضوية المستشارين إسماعيل عبدالرحيم زيتون وطاهر نبيل نحاس، وأمانة سر محمد حفني، وفراج أمين، وبهاء أحمد، والمنعقدة في مجمع محاكم أسيوط، اليوم، محاكمة 63 متهمًا في أحداث "الهلايل والدابودية"، لاستكمال سماع الشهود.

كانت هيئة المحكمة، في جلسة مارس الماضي، أجَّلت نظر القضية رقم 2793 جنايات أسوان لسنة 2014، والمتهم فيها 63 شخصًا في أحداث "الهلايل والدابودية"، بناء على طلب الدفاع عن المتهمين، لحين انتداب لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لتفريغ الفيديوهات المقدمة في ملف القضية من قبل النيابة، لتوضيح ما إذا كانت صالحة من عدمه، واستدعاء شهود الإثبات.