إحالة المسؤولين عن 3 جمعيات زراعية بحوش عيسى إلى النيابة الإدارية

أحال الدكتور طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، اليوم، المسؤولين عن جمعيات الكوم الأخضر والخربة والرزيمات بمركز حوش عيسى إلى النيابة الإدارية، بناء على مذكرة الشؤون القانونية بالمديرية، وعلى ما ورد للإدارة القانونية بمديرية الزراعة، بمكاتبات الإدارة الزراعية بحوش عيسى أرقام 678 بتاريخ 2018/4/1 و679 بتاريخ 2018/4/1 و715 بتاريخ 2018/4/4، و725 بتاريخ 2018/4/10 بشأن المكاتبات الواردة لها من الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، متضمنة التحقيق مع المختصين بهذه الجمعيات الثلاث، لتراخيهم في الإبلاغ عن حالات التعدي بالبناء على الأرض الزراعية الأمر الذي يتعذر معه تنفيذ الإزالة في المهد.

وقال وكيل الوزارة، إنه لاحظ من فحص المستندات، أن جمعية الكوم الأخضر تقع في زمامها ونطاقها 4 حالات تعدٍ عبارة عن قواعد وسملات خرسانية على مساحات 252 م2 و48 م2، و216 م2، و221 م2، والجمعية الزراعية بناحية الخربة يقع في زمامها حالة تعدٍ واحدة عبارة عن قواعد وسملات خرسانية ومساحتها 504 م2، والجمعية الزراعية بناحية الرزيمات يقع في نطاقها حالتا تعدٍ على الأرض الزراعية عبارة عن قواعد وسملات خرسانية على مساحة 165 م2، و228 م2.

وأضاف أن المختصين بتلك الجمعيات تراخوا في الإبلاغ عن تلك الحالات فور اكتشافها، ما يتعذر معه إزالة تلك التعديات وتقاعس المسؤولين من اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية فور اكتشافها، ما يصعب معه إزالتها مخالفين بتلك اللوائح والتعليمات التي تقضى في هذا الشأن، وحيث إن الإزالة مسؤولية مشتركة بين المسؤولين بالإدارة الزراعية والوحدة المحلية المختصة المنوط بها تجهيز المعدات اللازمة للإزالة، ولأن الإدارة القانونية بالمديرية ليست جهة اختصاص في سماع أقوال المختصين بالوحدة المحلية بحوش عيسى من أجل الوقوف على ملابسات عدم تنفيذ الإزالة.