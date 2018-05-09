تسجيل الدخول

الوطن

إحالة المسؤولين عن 3 جمعيات زراعية بحوش عيسى إلى النيابة الإدارية

منذ 52 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
إحالة المسؤولين عن 3 جمعيات زراعية بحوش عيسى إلى النيابة الإدارية

طلعت حجاج

أحال الدكتور طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، اليوم، المسؤولين عن جمعيات الكوم الأخضر والخربة والرزيمات بمركز حوش عيسى إلى النيابة الإدارية، بناء على مذكرة الشؤون القانونية بالمديرية، وعلى ما ورد للإدارة القانونية بمديرية الزراعة، بمكاتبات الإدارة الزراعية بحوش عيسى أرقام 678 بتاريخ 2018/4/1 و679 بتاريخ 2018/4/1 و715 بتاريخ 2018/4/4، و725 بتاريخ 2018/4/10 بشأن المكاتبات الواردة لها من الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، متضمنة التحقيق مع المختصين بهذه الجمعيات الثلاث، لتراخيهم في الإبلاغ عن حالات التعدي بالبناء على الأرض الزراعية الأمر الذي يتعذر معه تنفيذ الإزالة في المهد.

وقال وكيل الوزارة، إنه لاحظ من فحص المستندات، أن جمعية الكوم الأخضر تقع في زمامها ونطاقها 4 حالات تعدٍ عبارة عن قواعد وسملات خرسانية على مساحات 252 م2 و48 م2، و216 م2، و221 م2، والجمعية الزراعية بناحية الخربة يقع في زمامها حالة تعدٍ واحدة عبارة عن قواعد وسملات خرسانية ومساحتها 504 م2، والجمعية الزراعية بناحية الرزيمات يقع في نطاقها حالتا تعدٍ على الأرض الزراعية عبارة عن قواعد وسملات خرسانية على مساحة 165 م2، و228 م2.

وأضاف أن المختصين بتلك الجمعيات تراخوا في الإبلاغ عن تلك الحالات فور اكتشافها، ما يتعذر معه إزالة تلك التعديات وتقاعس المسؤولين من اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية فور اكتشافها، ما يصعب معه إزالتها مخالفين بتلك اللوائح والتعليمات التي تقضى في هذا الشأن، وحيث إن الإزالة مسؤولية مشتركة بين المسؤولين بالإدارة الزراعية والوحدة المحلية المختصة المنوط بها تجهيز المعدات اللازمة للإزالة، ولأن الإدارة القانونية بالمديرية ليست جهة اختصاص في سماع أقوال المختصين بالوحدة المحلية بحوش عيسى من أجل الوقوف على ملابسات عدم تنفيذ الإزالة.

أخبار متعلقة

عادل حجازي مديرا لإدارة الموارد البشرية بـ"زراعة البحيرة"

عادل حجازي مديرا لإدارة الموارد البشرية بـ"زراعة البحيرة"
وكيل "زراعة البحيرة" يكرم المهندسين المتميزين بجهاز القطن

وكيل "زراعة البحيرة" يكرم المهندسين المتميزين بجهاز القطن
"زراعة البحيرة" تناقش المساحات المخصصة لمحصول الأرز

"زراعة البحيرة" تناقش المساحات المخصصة لمحصول الأرز
ممثلون عن البنك الزراعي يزورون "زراعة البحيرة" لبحث تعميم شهادة "أمان"

ممثلون عن البنك الزراعي يزورون "زراعة البحيرة" لبحث تعميم شهادة "أمان"

التعليقات

المونديال.. النجوم يحاربون من أجل السفر إلى روسيا

أحدث الأخبار

مقتل 15 مسلحا في القصف الصاروخي الإسرائيلي بريف دمشق

مقتل 15 مسلحا في القصف الصاروخي الإسرائيلي بريف دمشق

نيكي يتراجع بعد انسحاب أمريكا من اتفاق إيران النووي

نيكي يتراجع بعد انسحاب أمريكا من اتفاق إيران النووي

الأنبا بفنوتيوس يدشن كنيستين في دير جبل الطير بالمنيا

الأنبا بفنوتيوس يدشن كنيستين في دير جبل الطير بالمنيا

أسعار الذهب تهبط مع صعود الدولار بفعل ارتفاع عوائد السندات

أسعار الذهب تهبط مع صعود الدولار بفعل ارتفاع عوائد السندات

عاجل| اعتراض صاروخ باليستي أُطلق على الأراضي السعودية من اليمن

عاجل| اعتراض صاروخ باليستي أُطلق على الأراضي السعودية من اليمن

اختيارات الوطن

كنيسة إسبانية تحولت إلى مطعم للحفاظ على التراث

كنيسة إسبانية تحولت إلى مطعم للحفاظ على التراث

زيارات شركة المياه: مرة قراءة.. التانية فواتير.. والتالتة «شيل العداد»

زيارات شركة المياه: مرة قراءة.. التانية فواتير.. والتالتة «شيل العداد»

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

بالصور| القصور التشـريعى.. يحرم «المطلقات» من الحضانة والحٌجة: «لم يستدل على الأب»

بالصور| القصور التشـريعى.. يحرم «المطلقات» من الحضانة والحٌجة: «لم يستدل على الأب»

الأكثر قراءة

عاجل