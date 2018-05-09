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الوطن

محافظ أسيوط يشكل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار والعقارات المجاورة

منذ 37 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
محافظ أسيوط يشكل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار والعقارات المجاورة

المنزل المنهار

قرر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، تشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بحي شرق مدينة أسيوط لمعاينة المنزل المنهار خلف قسم ثاني بحي شرق مدينة أسيوط، ومعاينة المنازل المجاورة، حفاظًا على أرواح المواطنين.

كانت غرفة عمليات المحافظة، تلقت إخطارًا بانهيار عقار مكون من طابقين بدرب عامر خلف قسم ثاني بحي شرق مدينة أسيوط، وانتقلت على الفور إلى موقع المنزل المنهار القيادات التنفيذية والأمنية وقوات الحماية المدنية، ووحدات الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة، وفرض كردون حول المنزل.

وأسفر الحادث عن مصرع عواطف أحمد فراج 70 سنة، ونقلت إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، كما أصيبت كريمة عبد العزيز عبد القوي 50 عاما، وشربات ممدوح حلمي 20 سنة، وعبدالجواد حلمي سيد 22 سنة، وحلمي ممدوح صلاح 32 سنة، ويوسف محمد عباس وعمره سنة، وثروت وليم جرجس 45 سنة، ونقلوا إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج.

وأوضح أيمن محروس رئيس حي شرق، أن العقار المنهار ملك المواطن عبد الكريم عبد العزيز، وهو منزل قديم ومبنى من الطوب اللبن ومسقوف بالعروق والاخشاب.

وأضاف أن توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، هي توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بالمستشفى، وتكليف مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة عاجلة والوجود في الموقع لحين الانتهاء من رفع الانقاض ومعاينة والمنازل المجاورة والتأكد من سلامتها.

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