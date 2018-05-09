"تموين جنوب سيناء": 17 ألف أسطوانة بوتاجاز حصة إضافية في رمضان

قال المهندس سامي عبدالقادر وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إنه يجري التنسيق مع جميع الجهات لتوفير السلع في شهر رمضان، مؤكدا أن جميع الأرصدة متوفرة ولا يوجد أي اختناقات، موضحا تدعيم المحافظة بحصة إضافية من البوتاجاز قدرها 17 ألف أسطوانة منزلية، بالتنسيق مع شركة بتروجاس.

وأضاف وكيل الوزارة، في بيان اليوم، أنه جار إقامة معرض "أهلا رمضان" على مساحة ألف متر بمدينة الطور بالتنسيق مع الغرفة التجارية، لبيع السلع الأساسية ومستلزمات وياميش رمضان التي تهم محدوي الدخل، بأسعار تناسب المواطن البسيط بجانب المنافذ التابعة للقوات المسلحة والشرطة وجهاز تعمير سيناء.

وأوضح التنسيق مع وزارة التموين والشركات العامة للجملة لتوفير مستلزمات المحافظة قبل وعلى مدار شهر رمضان، وبأسعار مناسبة لمحدودي الدخل، منها لحوم موزة كتف بسعر 60 جنيها للكيلو ولحوم صوابع مجمدة 33 جنيها للكيلو وسمك مكاريل أصلي 38.5 جنيه سمك مكاريل شك 26 جنيها وسمك سردين هولاندي 34 جنيها ودواجن أوكراني بسعر 22.25 جنيه.

وتابع: إضافة إلى وجود عدد من الشوادر لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة عن السوق، وهي: شادر أمام جمعية دلتا ماركت وشادر كبرى الزهراء وشادر حي الزهراء بجوار رعاية الطفولة وشادر بحي المروة، وتباع بها السلع بأسعار مخفضة.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى التنسيق مع الشركات الكبرى بالمحافظة الخاصة بمنتجات الألبان؛ لعرض منتجاتهم في المنافذ والأماكن العامة بأسعار مخفضة، موضحا وجود منفذين ثابتين وهي منفذ السباعي ومنفذ الشيماء بمدينة الطور لمحاربة الغلاب، إضافة إلى السلاسل التجارية الكبرى بمدينة شرم الشيخ والمحلات الكبرى بباقي مدن المحافظة.

وأكمل: وفرنا الدقيق البلدي 82% بالمخابز التي تعمل بالمحافظة، وكذلك دقيق المستودعات في مستودعات مدن المحافظة وبالكميات التي تكفي خلال شهر رمضان، مشيرا إلى تعديل مواعيد عمل المخابز البلدية العاملة بمنظومة الخبز الجديد، بالتنسيق مع جميع رؤساء المدن بما يتناسب مع شهر رمضان مع مراعاة الأخوة الأقباط.

ولفت إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية بجميع الإدارات تعمل علي مدار اليوم؛ لتقي شكاوى المواطنين خلال شهر رمضان وحلها فورا، وكذلك متابعة مدى توفير السلع والمواد البترولية والبوتاجاز على مستوى المحافظة.