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الوطن

زلزال بقوة 5.5 درجات ريختر يضرب شمال باكستان

اليوم AM 09:55
كتب: وكالات
زلزال بقوة 5.5 درجات ريختر يضرب شمال باكستان

صورة تعبيرية

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الأربعاء، الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز الزلزال كان على عمق 12 كيلومتراً شمالي مدينة «بانو» بإقليم خيبر بختونخواه الواقع في شمال غرب باكستان.

وأثر الزلزال على معظم المدن والمناطق الواقعة في شمال باكستان بما في ذلك العاصمة الفيدرالية إسلام آباد ومدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه، وأجزاء من إقليم البنجاب.

وأجبر الزلزال سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم خوفاً من وقوع هزة ارتدادية مدمرة. وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

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