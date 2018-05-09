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الوطن

"بلتون المالية" تتحول إلى الربحية في الربع الأول من 2018

منذ 19 دقيقة
كتب: أيمن صالح
"بلتون المالية" تتحول إلى الربحية في الربع الأول من 2018

بلتون المالية القابضة

أظهرت القوائم المالية لشركة بلتون المالية القابضة، خلال الربع الأول من 2018، تحولها للربحية على أساس سنوي، نتيجة زيادة الإيرادات.

وكانت الشركة قد تحولت للخسائر خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، لتبلغ خسائرها نحو 23.3 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 2.39 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.

وأوضحت الشركة أنها حققت أرباحاً بلغت 760.2 ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2018، مقابل خسائر بلغت 8 ملايين جنيه في الربع المقارن قبل عام، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 182.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 130.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة قبل عام.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال الربع الأول من 2018، فقد حققت الشركة خسائر بنحو 7.1 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 2.47 مليون جنيه في الربع المقارن من 2017.

في المقابل حققت الشركة خسائر بلغت 14.25 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 44.27 مليون جنيه في 2016.

 

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