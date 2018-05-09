غدا.. احتفالية بمركز الطفل للإبداع في اليوم العالمي للطيور المهاجرة

تنظم جمعية مصر الجديدة، برئاسة د. فاروق الجوهري، مهرجاناً احتفالياً بمناسبة اليوم العالمي للطيور المهاجرة، وذلك فى العاشرة من صباح غدا الخميس بمقر مركز الطفل للحضارة والإبداع، أحد المراكز الإبداعية التابعة للجمعية، وبالتعاون مع إدارة المحميات الطبيعية بوزارة الدولة لشئون البيئة.

قال د.نبيل حلمي، سكرتير عام الجمعية، إن الاحتفالية تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الطيور المهاجرة باعتبارها أحد أهم المكونات والمؤشرات الهامة للتنوع البيولوجي، والتوعية بضرورة حمايتها، ومواجهة المشكلات التي تعيق بقائها أو انقراضها.

من جانبه قال أسامة عبدالوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع، إن أول احتفال بهذا اليوم كان عام 2006، كحملة توعية عن الطيور المهاجرة، ثم تطورت الحملة لتحتل موقعها على الأجندة الدولية السنوية للاحتفالات العالمية بالبيئة والتنوع البيولوجي السبت الثاني من شهر مايو بإشراف الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الفعاليات تتضمن تقديم عروض تعريفية بالطيور المهاجرة، وما تواجهه من عناء ومشكلات خلال رحلاتها التي تمتد آلاف الكيلومترات في العالم.